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Gaziantep'te Yağış Nedeniyle Su Baskınında Hayatını Kaybeden Site Görevlisi

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Gaziantep'te bir site görevlisi, aşırı yağış su basan garajı temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin garajını su bastı. Su basan garajı temizlemeye ve suyu tahliye etmeye çalışan site görevlisi Mehmet Şahan (55), bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, akıma kapılarak ağır yaralanan Mehmet Şahan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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