Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP