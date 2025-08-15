Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda, toplamda 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilere yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
