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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Milyon 427 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Milyon 427 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi
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Gaziantep'te MİT ve emniyetin ortak operasyonunda 1 milyon 427 bin 647 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te MİT ve emniyet koordinesiyle yapılan operasyonda 1 milyon 427 bin 647 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araca yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı. Ekipler tarafından takip edilerek durdurulan araçta hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda 1 milyon 427 bin 647 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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