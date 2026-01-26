Haberler

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. M.Ç. (54) yönetimindeki 63 AEU 982 plakalı otomobil ile M.Ş. (23) yönetiminde ki 27 DG 606 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
