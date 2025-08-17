Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip karayolu kırsal Sinan Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.F.E. (42) idaresindeki 27 AHG 953 plakalı Volkswagen marka otomobil ile T.S. (30) kontrolündeki 27 BCG plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta yol kenarındaki menfeze savunularak hurda yığınına döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucunda 27 BCG 783 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Can H. (19), Hasan Ş. (21) ve Ömer Faruk D.'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada iki aracın sürücüsü ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan bir şahıs ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi ise incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP