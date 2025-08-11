Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Ağağı Yufkalı Mahallesi'nde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Burak Aktaş yönetimindeki 27 NM 083 plakalı traktör ile karşı yönden gelen Ahmet Karaoğlan yönetimindeki 33 DN 600 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Ahmet Karaoğlan hayatını kaybederken traktör sürücüsü Burak Aktaş yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ahmet Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan traktör sürücüsü Burak Aktaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu

İnternetten aldı kabusu yaşadı! 4 gün yoğun bakımda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.