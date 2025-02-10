Gaziantep'te Tehlikeli Sürüş Anları Kamerada

Gaziantep'te iki sürücünün makas atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İpek Yolu'nda makas atarak ilerleyen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen iki araç trafikte tehlike saçtı. Sürücülerin hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı o anlar araç kamerasına yansıdı. Trafiği tehlikeye sokan iki araç bir süre sonra gözden kayboldu. - GAZİANTEP