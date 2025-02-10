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Gaziantep'te Tehlikeli Sürüş Anları Kamerada

Gaziantep'te Tehlikeli Sürüş Anları Kamerada
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Gaziantep'te iki sürücünün makas atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İpek Yolu'nda yaşanan olayda, sürücüler hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu.

Gaziantep'te iki sürücünün makas atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İpek Yolu'nda makas atarak ilerleyen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen iki araç trafikte tehlike saçtı. Sürücülerin hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı o anlar araç kamerasına yansıdı. Trafiği tehlikeye sokan iki araç bir süre sonra gözden kayboldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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