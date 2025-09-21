Gaziantep'te Taksiciler Arasında Darbeli İhtilaf: 4 Tutuklama

Gaziantep'te 4 taksici, müşteri alma meselesi nedeniyle sıkıştırdıkları başka bir taksiciyi darbetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sonrası saldırgan 4 taksici tutuklandı.

Olay, 19 Eylül günü Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 taksi şoförü, müşteri alma meselesi nedeniyle önünü kestikleri bir başka taksiciyle önce tartıştı sonra da darbetti. Taksicilerin sıkıştırıp araya aldıkları meslektaşlarını darbetme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksicinin darbedilme anları yer aldı.

Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı

Olay sonrası çalışma yapan emniyet müdürlüğü ekipleri, meslektaşlarını darbeden 4 taksiciyi yakaladı. Yakalanan taksiciler, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Valiliği : "Gereği yapıldı"

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "19.09.2025 tarihinde yolcu alma meselesi yüzünden bir taksi şoförünü darp ve gasp eden 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'müzün yaptığı çalışma sonucu yakalanmış ve tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP