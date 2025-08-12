Gaziantep'te Silahlı Kavga: 9 Yaralı

Gaziantep'te aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Ali İhsan Y. (26), Metin Y. (52), Metin Y. (18), Nahsen Ö. (55), Cebrail Ö. (22), Eyüpcan Ö. (16), Nahsen Ö. (19), Ertuğrul Y. (26) ve Gülay G. (64) olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 3'ünün durumu ağır

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 9 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Tedavisi devam eden yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. - GAZİANTEP