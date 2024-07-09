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Gaziantep'te gölete giren 3 kişiden 1'i boğuldu, 2'si kayboldu

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gölete giren 3 kişiden 11 yaşındaki Deniz Bilgin boğulurken, 18 yaşındaki Burhan Bilgin ve 21 yaşındaki İsmail Uygun ise suda kayboldu. Cesedi bulunan bir kişi için çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep'te gölete giren 3 kişiden 1'i boğulurken 2'si ise suda kayboldu.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 112 Kızıkhamurkesen kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 112 Kızıkhamurkesen kırsal mahallesinde çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Deniz Bilgin bir anda suda çırpınmaya başladı. Kardeşinin boğulduğunu gören abi 18 yaşındaki Burhan Bilgin suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken oda gözden kaybolunca 21 yaşındaki İsmail Uygun kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak oda gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken, kaybolan diğer 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Olay yerine 112 Sağlık ekibi ve jandarma dalgıç ekibi ile AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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