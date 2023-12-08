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Gaziantep'te Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

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Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bir sitenin istinat duvarı çöktü. Araçlar suda mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı felç etti. aralıksız devam eden yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken pek çok araç suda mahsur kaldı. Bazı noktalarda ise yollar suların taşıdığı çamurlarla balçığa dönerken, bir sitenin istinat duvarı yağışa dayanamayarak çöktü.

Gaziantep'te kent genelinde saat 20.00 itibariyle sağanak etkili olmaya başladı. Dakikalar geçtikçe etkisini artıran yoğun yağış nedeniyle kent genelinde pek çok cadde ve sokak adeta göle döndü. Yağış nedeniyle özellikle Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan D-850 karayolu ve Çimento Kavşağını tamamen su bastı. Bir sitenin istinat duvarı ise yoğun yağışa dayanamayarak çöktü.

Cadde ve köprülü kavşaklar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı

Yağış nedeniyle göle dönen yollarda pek araç da mahsur kaldı. Araçların mahsur kaldığı bölgelere çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçların mahsur kaldığı bölgelerde vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken kente yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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