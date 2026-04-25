Gaziantep'te piton derisine İbranice altın yazmalı kitap ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 2 metre uzunluğunda piton derisine İbranice altın yazmalı tarihi eser kitap ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık olayları ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde yabancı uyruklu A.E. isimli şahsın kaçak kazılar yaptığı ve elinde tarihi eser olduğu tespit edildi. Şahsın, elindeki tarihi eser kitap ve objeleri piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda A.E. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet yaklaşık 2 metre uzunluğunda piton derisine İbranice altın yazmalı kitap ile kitabın rulo haline getirilerek muhafaza edildiği bakır ve üzerinde işlemeler bulunan kapaklı kılıf ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
