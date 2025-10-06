Haberler

Gaziantep'te Parkta Uyarı Sonrası Canice Darbedilen Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Gaziantep'te bir parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyaran 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, erkek şahıs tarafından motosiklet kaskıyla dövülerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı ve kız arkadaşı yakalandı.

Gaziantep'te, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyaran adam, erkek şahıs tarafından motosiklet kaskıyla canice darbedildi. Ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı. Adam ile uyarısına tepki gösteren M.C.A. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası M.C.A., yanındaki motosiklet kaskıyla Ahmet Kayıkçı'yı feci şekilde darbetti ve daha sonra kız arkadaşı E.Ö. ile motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Motosiklet kaskıyla canice dövülen adam kurtarılamadı

Olay sonrası ağır yaralanan Ahmet Kayıkçı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Ahmet Kayıkçı, bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayıkçı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı ve kız arkadaşı cinayet büro operasyonuyla yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.C.A. isimli şahıs ile kız arkadaşı E.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kurduğu özel ekiplerce çevredeki güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemleri incelenerek tespit edildikten sonra adreslerine düzenlenen şok operasyonla yakalandı. Yakalanan katil zanlısı ile kız arkadaşının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
