Gaziantep'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru İslahiye ilçesi Kozdere kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. (38) idaresindeki 42 CRL 77 plakalı otomobil ile A.D (50) idaresindeki 01 YN 055 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken minibüs ise yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan A.Y., İ.C.Y. (46), H.Y. (53), M.Y. (8) ve A.Y.'yi (43) ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
