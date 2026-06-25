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İslahiye'de feci kaza: 2'si ağır 6 yaralı

İslahiye'de feci kaza: 2'si ağır 6 yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Değirmencik konutları yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.D. kontrolündeki 34 REF 56 plakalı otomobil ile E.Ö. kontrolündeki 27 AUR 724 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 27 AUR 724 plakalı hafif ticari araç taklalar atarak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.D., oğlu A.D. ve İ.P. hafif şekilde; hafif ticari araç şoförü E.Ö. ve araçta yolcu olan M.G. ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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