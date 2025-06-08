Gaziantep'te Otizmli Onurcan'ın Cansız Bedeni Fırat Nehri'nde Bulundu
15 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cenazesi Gaziantep'in Fırat Nehri'nde bulundu. Ailesiyle beraber fıstık bahçesinde kaybolan Onurcan'ın kimlik teşhisi için çalışmalar sürüyor.
Gaziantep'te 15 gündür aranan otizmli Onurcan'ın cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu
GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Mayıs 2025 günü ailesiyle fıstık bahçesindeyken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Cenazenin sudan çıkarılması ve tam kimlik teşhisi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa