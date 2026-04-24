Gaziantep'te ot toplamak için gittiği ormanlık alanda mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ot toplamak için gittiği dağlık ve ormanlık alanda gece çökünce mahsur kalan vatandaş, ekiplerce kurtarıldı.

Olay, İslahiye ilçesi kırsal Yağızlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ot toplamak için evden çıkarak dağlık ve ormanlık alana giden Şaban D. (32), karanlığın çökmesi ve yorgunluktan hareket edemeyince yakınları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Mahsur kalan vatandaşa ulaşmak için olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ormanlık alanda mahsur kalan Şaban D.'ye gece saatlerinde ulaştı. Şaban D., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı