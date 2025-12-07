Haberler

Gaziantep'te jandarmadan organize suç örgütü operasyonu: 3 şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne mensup 5 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te il jandarma komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde 3 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyon sonucunda aralarında örgüt liderleri İ.Y. ve K.D. ile örgüt üyesi S.G., M.T. ve Ş.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 410 gram kokain, 5 adet uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği, 31 adet tabanca fişeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 5 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
