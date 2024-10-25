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Gaziantep'te Oltasını Almak İsterken Boğuldu

Gaziantep'te Oltasını Almak İsterken Boğuldu
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde balık tutmaya giden bir kişi, kırılan oltasını almak için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Ekipler, cansız bedenini uzun süren çalışmalar neticesinde sudan çıkardı.

Gaziantep'te bir şahıs, balık tutmak için gittiği baraj gölüne düşen oltasını almak isterken girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi Doğanpınar Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla balık tutmak için göle giden Ahmed El Hüseyin (32), kırılan oltasını almak için suya girdi. Bu sırada çırpınan El Hüseyin, daha sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye, umke, AFAD ve su altı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni gece saatlerinde sudan çıkarıldı

Baraj gölünde kaybolan evli ve 2 çocuk babası Ahmed El Hüseyin'in cansız bedeni, Adıyaman'dan gelen su altı dalgıç ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu gece saatlerinde bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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