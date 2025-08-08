Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 5.4 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kilogram 400 gram skunk ele geçirildi ve bir şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir araçta yapılan aramada; 5 kilo 400 gram skunk ele geçirilirken 1 şüpheli ise yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
