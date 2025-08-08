Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 5.4 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 kilogram 400 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir araçta yapılan aramada; 5 kilo 400 gram skunk ele geçirilirken 1 şüpheli ise yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP