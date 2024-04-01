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Gaziantep'te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Gaziantep'te aynı yönde seyir halinde ilerleyen otomobilin motosiklete çarpması sonucu 26 yaşındaki Seydi Keser hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde 26 yaşındaki Seydi Keser ve sürücü olarak arkadaşının bulunduğu motosiklete, aynı yönden ilerleyen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen araç arkadan çarptı. Çarpma sonucu üzerinde 2 arkadaşın bulunduğu motosiklet metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, 26 yaşındaki Seydi Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Motoru süren şahıs ise ağır yaralı olarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazaya karışan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen diğer araçtaki iki kişi ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Şahinbey 3.Sayfa Güncel Haberler

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