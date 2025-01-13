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Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 11 Bilgisayar Kasası Ele Ge geçti

Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 11 Bilgisayar Kasası Ele Ge geçti
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Gaziantep'te bir iş yerine yapılan kumar operasyonunda 11 bilgisayar kasası ve bir adet tabanca ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda kumar oynandığı tespit edilen 11 adet bilgisayar kasası ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik kumar operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında baskın yapılan iş yerindeki aramalarda 11 adet kumar oynatılan bilgisayar kasası, 1 adet oyun makinesi, 5 adet hard disk ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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