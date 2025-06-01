Gaziantep'te Kızını Öldüren Anne Tutuklandı

Gaziantep'te Kızını Öldüren Anne Tutuklandı
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Gaziantep'te evde boğularak öldürülmüş halde bulunan 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın katil zanlısı olarak annesi Tülay S. tutuklandı, baba Ümmet S. ve 2 kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te kızını öldüren katil zanlısı anne tutuklandı

Baba ile 2 kardeş adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te evde boğularak öldürülmüş halde bulunan 3 çocuk annesinin katil zanlısı olarak adliye sevk edilen annesi Tülay S. tutuklandı. Baba ile 2 kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Maktulün katil zanlısı olarak anne Tülay S. ve baba Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

Anne kızını kendisinin boğduğunu söyledi

Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti. Anne Tülay S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi. Baş katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anne tutuklandı, baba ile 2 kardeşe adlı kontrol kararı verildi

Adliyede hakim karşısına çıkan zanlılardan anne Tülay S., "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Ümmet S. ile kardeşler M.S. ve S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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