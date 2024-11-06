Gaziantep'te Kız İsteme Kavgasında 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te amca çocukları arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi defnedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocuğu kuzenler arasında kız alıp meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan Mehmet (21) ve Eyüp (33) Keren isimli şahıs hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

2 kardeş defnedildi, olayın telefondaki tartışma sonrası yaşandığı ortaya çıktı

Olayda hayatını kaybeden Mehmet ve Eyüp Keren'in cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemler ve Asri Mezarlık Şireci Camii'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Ölenlerden Eyüp Keren'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Öte yandan olayın telefondaki tartışma sonrası tarafların konuşmak için bir araya geldiği esnada yaşandığı ortaya çıktı.

Yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi

Olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, A.K. ve H.K. isimli 2 zanlıyı gözaltına aldığı ve zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP