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Gaziantep'te Kız Çocuklarına Sokak Köpeği Saldırısı

Gaziantep'te Kız Çocuklarına Sokak Köpeği Saldırısı
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Nizip ilçesinde okula giden 3 kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panik içinde kaçmaya çalışan çocuklardan biri dengesini kaybederek yolun ortasına düştü. Son anda bir vatandaşın müdahalesiyle kurtulmayı başardı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde okula gitmek için yola çıkan 3 kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panikle kaçmaya çalışan çocuklardan biri dengesini kaybederek yol ortasına düştü. Küçük kız çocuğu arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Nizip ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Okula gitmek için evlerinden çıkan üç kız çocuğu, aniden çevrelerini saran sokak köpeklerinin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Kaçmaya çalışan kız çocuklarından biri yolun ortasına düştü. Düşen çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevrede bulunan bir iş yerinden çıkan vatandaş, çocukların yardımına koşup hızla müdahale ederek çocukları köpeklerin saldırısından kurtardı.

Köpek saldırısı güvenlik kamerasında

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kız çocuklarının köpekleri gördüğü an panikle kaçtığı, birinin dengesini kaybederek yere düştüğü ve çevredeki bir iş yerinden durumu gören vatandaşın yardıma koştuğu anlar yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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