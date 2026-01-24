Haberler

Gaziantep'te kayıp olarak aranan şahıs aracında öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te kayıp olarak aranan şahıs aracında öldürülmüş halde bulundu
Güncelleme:
Gaziantep'te kayıp olarak aranan Ergün Gündüz, aracında başından vurulmuş halde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakaladı. Olayın alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği açıklandı.

Gaziantep'te kayıp olarak aranan şahıs aracında öldürülmüş halde bulundu. Olay sonrası adım adım iz süren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı araç içerisinde öldürüp kaçan katil zanlısını yakaladı. Zanlı, adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki araçta birini hareketsiz şekilde gören vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kapıları açılan araçta hareketsiz olan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Ergün Gündüz başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Beş çocuk babası Gündüz'ün cenazesi, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Adım adım iz sürüldü, kayıp olarak aranan şahsın öldürüldüğü ortaya çıkarıldı

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adım adım iz sürerek H.A. (33) isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan şüpheli H.A., oto sanayi esnafı ve arkadaş oldukları Ergün Gündüz ile araç içerisinde alacak-verecek ve uyuşturucu meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve bu sırada üzerindeki tabanca ile kafasına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı H.A., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

