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Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

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Gaziantep'te Suriye uyruklu Mustafa Hırdır, önce bastığı berber dükkanındaki 1 kişiyi sonra ise girdiği evde bulunan 4 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti. Hırdır'ın girdiği evdeki 2 kişiyi de yine silahla yaraladığı öğrenildi.

Gaziantep'te, Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, gün içerisinde tartıştığı 5 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından yakalanacağını anlayınca intihar etti.

BERBERDE BİR KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Olay, gece saatlerinde kentin 3 farklı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mustafa Hırdır, gün içerisinde bilinmeyen nedenle kendisi gibi Suriye uyruklu olan bazı kişiler ile tartıştı. Olayın ardından Mustafa Hıdır, gece saatlerinde tartıştığı kişilerden birisini Vatan Mahallesinde berberde tıraş olduğu sırada içeri girip, yanına aldığı tabanca ile ateş açtı.

Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

EVE GİRİP 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Berberdeki vatandaşları panik ve korku içerisinde kaçarken, cinayetin ardından oradan ayrılan Mustafa Hıdır, bu kez tartıştığı kişilerin kaldığı Üçoklar Mahallesi'ne evine gitti. Hıdır, girdiği evde bulunan 6 kişiye de rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği ismi öğrenilemeyen kişilerden 4'ü hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ TABANCA İLE İNTİHAR ETTİ

Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine haber vermesi üzerine adrese gelen ekipler cinayetlerin bağlantılı olduğunu belirledikten sonra şüpheli Mustafa Hıdır'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin peşine düştüğü Hıdır, kendi evinin bulunduğu Barak Mahallesinde polisleri görünce bu kez 5 kişiyi öldürdüğü tabanca ile kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

İntihar eden Mustafa Hıdır ve diğer 5 kişinin cansız bedenleri, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Suriye 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

Hikmet Bal:

iyi işte 6 Suriyeli azaldı

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Cevdet Taşkın:

vay arkadaş keşke ?? Suriyeli daha vursaydi

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Zafer Yildiz:

iyi maşallah bir bir azaliyorlar iyi gelişmeler

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