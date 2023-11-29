Gaziantep'te kargo çalışanları dehşet saçtı: Müşterinin iş yerini basarak camı çerçeveyi indirdi

MNG kargo çalışanları, kargo paketinin tekrar bırakılmasını isteyen müşterisinin işyerini basarak dehşet saçtı

Önce telefonda tartıştılar sonra da arkadaşlarıyla işyerini basarak camı çerçeveyi indirdiler

GAZİANTEP - Gaziantep'te MNG kargo çalışanları, kargo paketinin tekrar bırakılmasını istediği için telefonda tartıştığı müşterisinin iş yerini bastı. İş yerinin camlarını kırıp, içeriye zarar veren kargo çalışanlarının saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur olduklarını iddia eden iş yeri sahibi Halit Haliloğlu ise yaşananlara ve saldırganların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 25 Kasım 2023 günü öğle saatlerinde Karaca Ahmet Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karton bardak üretimi yapan Halit Haliloğlu'nun iş yerine 2 kez kargo bırakmak için gelen kurye, iş yerinde kimseyi bulamayınca kargoyu şubeye götürdü.

Telefondaki tartışma sonrası iş yerini bastılar

Daha sonrasında ise kargonun tekrar bırakılmasını isteyen Halit Haliloğlu ile kargo çalışanları arasında tekrar bırakma isteği nedeniyle tartışma çıktı. Telefondaki tartışmanın ardından kargoyu tekrar bırakmayı ret eden ve öfkesine hakim olamayan 5-6 kişilik kargo çalışanı, kargo firmasına ait araçlarla Haliloğlu'nun iş yerini bastı.

Camı çerçeveyi indirdikleri anlar güvenlik kamerasında

İş yerinde kimseyi bulamayan kargo çalışanları, çevrede buldukları taşlarla camı çerçeveyi indirerek içeriye de zarar verdi. O anları ise çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kargo çalışanları, olay sonrasında ise yine kargo araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. İş yeri sahibi ise olay sırasında çalışan bir personelin rehin alınmaya çalışıldığını iddia etti.

"Telefonu kapattıktan sonra buraya gelerek personelimizi rehin aldı"

Mng Kargo personeli kargonun tekrardan getirmemek için işletme sahibiyle telefonda tartıştıktan sonra kargo şirketinin çalışanı beraberindeki 6 araç 10'a yakın personelle birlikte kaldırım taşları ve paletlerle camlarını kırarak işyerinin içerisinde bulunan gıda ürünlerine zarar verdiklerini söyleyen işyeri sahibi Halit Haliloğlu, "Gaziantep'te karton bardak imalatı yapıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. MNG Kargo şirketiyle dağım anlaşmamız var. Geçtiğimiz cumartesi günü MNG kargo çalışanlarıyla personelimiz arasında iki defa geldim yoktunuz muhabbetinden dolayı tartışma yaşanmıştı. Daha sonra tartışma büyüyünce ben rica da bulundum. Kargocu kurye ile görüştüm ve çok agresifti bir daha gelemem dedi. Bende dünyanın sonu değil 3. Defa gel ya da bir taksi ile gönder diye rica da bulunduk. Telefonu yüzümüze kapattı ve telefonu kapattıktan sonra buraya gelerek personelimizi rehin aldı. Dükkanın önüne gelip personelimin telefonu ile beni arayarak 'siz buraya gelmezseniz birazdan bu dükkanı yakacağım bu çocuğu da öldüreceğim' dedikten sonra komşumuz personelimizi kuryenin elinden alarak işyerlerine götürerek kurtarıyor. Daha sonra işyerimizin camını çerçevesini kırarak içerideki gıda maddelerini sokağa atarak ve hıncını alamayarak içeriye kadar giriyorlar" dedi.

"MNG Kargonun sigortalı çalışan personelleridir"

Tartışma sonrası işyerlerine 6 araç ile birlikte 8-10 kişiyle beraber geldiklerini ve saldırıyı gerçekleştirenlerin MNG Kargo bünyesindeki sigortalı çalışanların olduğunu söyleyen Haliloğlu, "Olaya dair bütün görüntüler mevcut saldırı anında kameralarda 7-8 kişi görünüyor. Buradaki esnafın söylediklerine göre de 6 tane araçla gelmişler. Bunlar MNG Kargonun sigortalı çalışan personelleridir. Burada en önemli detay ise MNG Kargo bir koli yüzünden bu olayın olduğunu söylüyorlar fakat bir koliyi buraya getirmeyen kargo firması olayı gerçekleştirdikleri anda konvoy şeklinde 3-4 araçlarıyla birlikte saniyeler içerisinde burada olabiliyorlarmış. Demek ki kargo firması istese kargoyu gönderebilirlermiş" ifadelerini kullandı.

"Personelimiz kurtarılmasaydı öldürülmüş olacaktı"

Saldırıdan sonra personelinin rehin alındığını iddia eden ve komşusunun kurtarmasıyla ölümden döndüğünü söyleyen Haliloğlu, "Maddi manevi zararlarımız var ama maddi manevi zararımızdan öte buradaki olay bu kargo firmalarının elinde bizim Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarımız, telefon numaralarımız, ev adreslerimiz var. Bunlar insanların mahremine evlerine kadar giren insanlar. Bugün burada camı kırıp içeriye giren eşkıyalar burayı talan eden kişiler yarın başkasının evine işyerine giren insanlardır. Orada onları bıçaklaya da bilir saldırıyı da gerçekleştirebilir her şeyi de yapabilirler. Yasal olarak bizim avukatlarımız devredeler. Emniyet güçleri sağ olsunlar gerekeni yaptı. Fakat savcılık makamı tarafından serbest bırakıldı. Yani bu kadar basit olmamalı çünkü bu mala zarar vermenin dışında yağmada var. İçeriye girip yağmalanma, ürünlerin dışarıya atılması ve kasten adam öldürmeye kadar var. Personelimiz kurtarılmasaydı öldürülmüş olacaktı. Dolayısıyla münferit bir kişinin bir kargo firmasının çalışanının sinirlenerek yapmış olduğu bir olay değildir. Ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.