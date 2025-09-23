Haberler

Gaziantep'te Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs tutuklandı. Operasyon kapsamında 343 gram metamfetamin ve silahlar ele geçirildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde silah kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahsa ait ikametlerde ve arazilerde arama yapıldı. Aramalarda 343 gram metamfetamin, 283 gram kubar esrar, 4 adet 9 mm tabanca, 4 adet 7,65 mm fişek ve 4 adet şarjör ele geçirildi.

Yakalanan M.Y.D., A.İ. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

