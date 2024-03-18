Gaziantep'te İşçi Servisi ve Otomobilin Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden işçi servisi bir eve çarptı ve ardından aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden işçi servisi ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı seyir halinde olan Murat C. İdaresindeki 27 S 4384 plakalı servis aracı direksiyon hakimiyetini kaybederek bir eve çarptı. Aynı yönde ilerleyen A.Y. idaresindeki 42 ALP 691 plakalı otomobil de araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından serviste ve otomobilde bulunan, Atilla. G., Celal. T., ve otomobil sürücüsü A.I.'yı Abdulkadir Yüksel devlet hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - GAZİANTEP