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Gaziantep'te İnşaat Firmasında Silahlı Kavga: Bir İşçi Ağır Yaralandı

Gaziantep'te İnşaat Firmasında Silahlı Kavga: Bir İşçi Ağır Yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir inşaat firmasında çıkan kavgada alacak verecek meselesi yüzünden E.A. isimli işçi 14 el ateş edilerek ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan A.G. Kahramanmaraş'ta yakalandı.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaat firması çalışanları arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir işçi ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan ise Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Olay, İslahiye ilçesi Değirmencik Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, E.A.(42) isimli şahıs ile A.G.(43) arasında alacak verecek nedeni ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile A.G. yanında bulundurduğu tabanca ile E.A.'ya 14 el ateş etti. E.A. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 14 mermi ile ağır yaralandı, A.G. ise olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan A.G. isimli şahıs ise Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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