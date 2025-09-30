Gaziantep'te İki Günde 37 Şüpheli Yakalandı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son iki gün içerisinde kent genelinde hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti ve yağma olmak üzere farklı suçlardan aranan şahıslar yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda aranan 37 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheliler yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP
