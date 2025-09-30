Gaziantep'te İki Günde 37 Şüpheli Yakalandı

Haberler

Güncelleme:
Gaziantep'te polis ekipleri, son 2 gün içinde düzenledikleri operasyonlarla hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti ve yağma suçlarından aranan 37 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son 2 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son iki gün içerisinde kent genelinde hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti ve yağma olmak üzere farklı suçlardan aranan şahıslar yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda aranan 37 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
