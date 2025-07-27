Gaziantep'te Husumet Nedeniyle Silahlı Yaralama Olayı!

Gaziantep'te Husumet Nedeniyle Silahlı Yaralama Olayı!
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, husumetlisini silahla yaralayan R.Y. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı. Olayın ardından R.Y. suç aletiyle birlikte gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetlisini silahla yaralayan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı yaralama olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, R.Y. isimli şahsın, aralarında husumet bulunan M.D. isimli şahsı 3 el ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtığı tespit edildi. Olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, R.Y. isimli şahsı suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen R.Y. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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