Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelisi 12 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 12 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında 9 ayrı ev ve işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili 12 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 adet araç, 3 adet motosiklet, 210 metre elektrik kablosu, 3 adet elektrik trafosu, 13 bin 600 TL nakit para, market gıda ürünleri ile çeşitli muhtelif ev eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı