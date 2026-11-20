Gaziantep'te husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden balıkçı Hayri Taşkın'ın davasında mütalaa açıklandı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.

Gaziantep'te husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden Hayri Taşkın'ın ölümüne ilişkin davanın 4'üncü duruşması Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Adem K., tutuksuz sanıklar Müslüm K., Arif A., Mücahit A.D., maktul avukatı ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki kamera görüntüleri, tanık beyanları, bilirkişi raporları ve diğer delilleri değerlendirdi. Savcı, sanıklar Ekrem H. ve Seyfettin K. hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin henüz infaz edilememesi nedeniyle bu sanıklar yönünden dosyanın tefrik edilmesini istedi. Diğer sanıklar Adem K., Arif A., Mücahit A. D. ve Müslüm K.'nin ise "kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık suçlamaları reddetti

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Adem K., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim Hayri Taşkın'ın öldürülmesi olayıyla hiçbir ilgim yoktur. Maktulle aramda öldürmeye yönelik bir husumet de bulunmamaktadır. Ben maktulü tanımıyorum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adem K.'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Arif A., Müslüm K. ve Mücahid A. D. hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin ise aynen devamına karar verdi. Heyet, sanıklar Ekrem H. ve Seyfettin K. hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay geçmişi

Olay, 21 Nisan 2025 tarihinde gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Hayri Taşkın ile husumetlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine husumetlilerden biri otomobilden çıkarttığı pompalı tüfek ile Hayri Taşkın'a ateş etti. Saçmaların hedefi olan 4 çocuk babası Taşkın, ağır yaralanarak yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Taşkın'ı Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Hayri Taşkın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı