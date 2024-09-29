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Gaziantep'te Havuzda Boğulan 10 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Havuzda Boğulan 10 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir bağ evinin bahçesindeki havuza düşen 10 yaşındaki Rem Aksoy, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te bağ evinin bahçesindeki havuza düşen 10 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Rem Aksoy, bağ evinin bahçesindeki havuza düştü. Ailesi, havuzda çırpınan küçük kızı dakikalar sonra fark ederek baygın halde sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan küçük kız, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Rem Aksoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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