Doğum sancısı başlayan kadının imdadına karlı yolları aşan UMKE ekipleri yetişti

Gaziantep'te doğum sancısı başlayan ancak karla kaplı yollar nedeniyle köyden çıkarılamayan hamile kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti. Seferber olan UMKE ve sağlık ekipleri, köye ulaştıktan sonra hamile kadını hastaneye yetiştirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Alahacı Mahallesi'nde doğum sancısı başlayan 40 haftalık hamile Sevim Ateş, yoğun kar yağışı ve karla kaplı yollar nedeniyle köyden çıkarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kırsal mahalleye yol açma ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Çalışmalar ve yoğun çabaların ardından UMKE ekipleri hamile kadına ulaştı.

Köyde ilk müdahalesi yapılan hamile kadın, ekipler tarafından alındıktan sonra güzergah üzerinde hazır bekleyen ambulansa teslim edilerek Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - GAZİANTEP