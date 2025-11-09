Haberler

Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı

Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı Haber Videosunu İzle
Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Şahinbey'de halk otobüsü şöförü, otobüste tartıştığı ve darp ettiği iddia edilen yaşlı adamın yakınları tarafından feci şekilde dövüldü. Olay anı ise saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı.

  • 7 Kasım'da Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir halk otobüsü şoförü ile yaşlı bir yolcu arasında ani fren nedeniyle tartışma yaşandı ve yolcunun el parmağı kırıldı.
  • 8 Kasım'da yaşlı adamın yakınları otobüsün önünü keserek şoföre saldırdı ve şoför 4-5 kişi tarafından darbedildi.
  • Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde seyir halinde olan halk otobüsü şoförü ile otobüste bulunan yaşlı bir yolcu arasında ani fren nedeniyle tartışma yaşandı.

YAKINLARI ÖNÜNÜ KESTİ, MEYDAN DAYAĞI ATTI

7 Kasım'da meydana gelen olayda, tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, yaşlı adamın el parmağı kırıldı. Olayın ardından yaşlı adamın yakınları, 8 Kasım günü otobüsün önünü keserek otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, 4-5 kişi tarafından feci şekilde darbedildi.

Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı!

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise saniye saniye otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sırasında şahıslar yolcu otobüsüne de zarar verdi.

Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı!

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet yıkılkan:

İnsan değil bunlar mahlukat

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'AK Partiliyim' dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Her şeyi yalan çıktı
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
'AK Partiliyim' dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Her şeyi yalan çıktı
Durakta metronun üstüne çıktı, ortalığı birbirine kattı

Durakta metronun üzerine çıktı, ortalığı birbirine kattı
2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü

2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü
Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti

''Galatasaray'ı yeneceğiz' dediğimde insanlar 'Hayırdır' demişti''
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Manchester City, Liverpool'a şans tanımadı

Manchester City-Liverpool maçında 3 gol! İşte kazanan
Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti

İtirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti, hemen canlı yayına çıktı
3 harfli market zincirinde skandal görüntü

3 harfli zincir markette skandal görüntü! Vatandaşlar telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.