Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde seyir halinde olan halk otobüsü şoförü ile otobüste bulunan yaşlı bir yolcu arasında ani fren nedeniyle tartışma yaşandı.

YAKINLARI ÖNÜNÜ KESTİ, MEYDAN DAYAĞI ATTI

7 Kasım'da meydana gelen olayda, tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, yaşlı adamın el parmağı kırıldı. Olayın ardından yaşlı adamın yakınları, 8 Kasım günü otobüsün önünü keserek otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, 4-5 kişi tarafından feci şekilde darbedildi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise saniye saniye otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sırasında şahıslar yolcu otobüsüne de zarar verdi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.