Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te bir halk otobüsü şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay anında bir yolcu direksiyona geçerek otobüsü güvenli bir şekilde durdurdu. Yaşanan panik otobüs içindeki kamera kayıtlarına yansıdı.

Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Olay sonrası hayatını kaybeden şoförün kalp krizi geçirme anları ve arkadaki bir yolcunun hemen direksiyona geçerek diğer yolcularının hayatını kurtarma anları araç kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Temmuz günü sabah 08.30'da Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehir Hastanesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Kılınç (60) isimli halk otobüsü şoförü, direksiyon başında kalp krizi geçirerek merdiven boşluğuna düştü. O esnada otobüs kontrolden çıkınca hemen arkadaki bir yolcu direksiyona geçip aracı kontrollü şekilde refüje çıkararak yaşanabilecek büyük bir kazayı önledi.

Olay sonrası durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde kalp krizi geçirdiği öne sürülen otobüs şoförü Ahmet Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden otobüs şoförünün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedildi.

Olay anları saniye saniye araç kamerasında

Yaşanan olay anları ise otobüsün içerisindeki araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs şoförü Ahmet Kılınç'ın seyir halindeyken bir anda aracın merdiven boşluğuna düşme anları ve bu sırada ismi öğrenilemeyen erkek yolcunun direksiyon başına geçerek otobüsü güvenli bir şekilde durdurma anları yer aldı. Görüntülerde diğer yolcuların yaşadığı panik anları da dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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