Gaziantep’te göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 organizatör tutuklandı

Gaziantep’te göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 organizatör tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmasını sağladığı tespit edilen 6 organizatör, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle yürütülen operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Gaziantep'te düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmasını sağladığı tespit edilen 6 organizatör yakalanarak tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmasını sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı