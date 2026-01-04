Gaziantep'te jandarmadan fuhuş operasyonu: 1 şahıs yakalandı
Gaziantep'te fuhşa teşvik, yaptırma veya aracılık etme suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.M. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M. isimli şahıs, saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP