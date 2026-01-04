Haberler

Gaziantep'te jandarmadan fuhuş operasyonu: 1 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te fuhşa teşvik, yaptırma veya aracılık etme suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.M. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M. isimli şahıs, saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

