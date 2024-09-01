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Gaziantep'te Fırat Nehri'nde Kaybolan Genç Aranıyor

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren bir genç kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık 6 saattir devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren bir genç kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık 6 saattir devam ediyor.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce askerden geldiği öğrenilen Samet Can Yıldırım (21), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ekiplerin suda kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık 6 saattir devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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