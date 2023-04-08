Gaziantep'te feci kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin arasında ünlü iş adamının oğlu da var

Gaziantep havaalanı yolunda gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Avukat Emre Özmen'in Gaziantep'in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen'in oğlu olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in havaalanı yolunda meydana gelen kazada; gece geç saatlerde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Gaziantep istikametine giden otomobilde bulunan yabancı uyruklu Madal Ahmad (36), Sara Mustafa (32), Abdullah Ahmad (2) ile havaalanı istikametine giden otomobilde bulunan Avukat Emre Özmen (28) ile Avukat Doğukan Küpeli (29) olmak üzere toplam 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

BİR KİŞİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi. Hayatını kaybeden 5 kişi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürülürken ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜNLÜ İŞ ADAMININ OĞLUYMUŞ

Kazada yaşamını yitiren 28 yaşındaki Avukat Emre Özmen'in Gaziantep'in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen'in oğlu olduğu öğrenildi.