Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşanırken, çok sayıda ekip kaza bölgesine sevk edildi.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza Gaziantep-Nizip karayolunda meydana geldi. Trafik kazasında iki otomobilin çarpıştığı öğrenilirken, araçların sürücülerinin kim olduğu henüz netleşmedi.

BİLANÇO AĞIR

Kazanın bilançosu ise ağır oldu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.