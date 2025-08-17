Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşanırken, çok sayıda ekip kaza bölgesine sevk edildi.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Kaza Gaziantep-Nizip karayolunda meydana geldi. Trafik kazasında iki otomobilin çarpıştığı öğrenilirken, araçların sürücülerinin kim olduğu henüz netleşmedi.
BİLANÇO AĞIR
Kazanın bilançosu ise ağır oldu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.