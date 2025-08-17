Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
Haber Videosu

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşanırken, çok sayıda ekip kaza bölgesine sevk edildi.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza Gaziantep-Nizip karayolunda meydana geldi. Trafik kazasında iki otomobilin çarpıştığı öğrenilirken, araçların sürücülerinin kim olduğu henüz netleşmedi.

BİLANÇO AĞIR

Kazanın bilançosu ise ağır oldu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler

İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Araba sürmek yasaklansın.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Dünyanın en saçma fikri

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Araba = İntihar Makinası.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Yukarıdaki Arkadaş.. galiba şunu demek istemiş olabilir : Araba Sürmek .. dünyanın en saçma fikridir. 100% KATILIYORUM.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBÜLENT ÇELEBİ:

Allah rahmet eylesin yaralılara acil şifalar diliyorum ama kurallara uyun yavaş gidin yavaşşş ...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'tan CHP seçmenini rahatlatan sözler
Ederson Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı! Taşları yerinden oynatacak hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.