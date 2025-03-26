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Gaziantep'te Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Gaziantep'te Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil iş makinesiyle çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastanelere sevk edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Organize Sanayi Kavşağı'nda Turgay Ç. idaresindeki 52 EM 084 plakalı otomobil, Cüneyt T. kontrolündeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Turgay Ç., (39), Sabahattin Ç. (52), Bünyamin Çelebi (25), Yılmaz G. (39) ve Dursun Ç. yaralandı. Feci kaza sonucu otomobil hurda yağınına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4'ü ağır 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi ve Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Bünyamin Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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