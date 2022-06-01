Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ağır yaralı - Haberler

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Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ağır yaralı

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın buhar kazanı patladı.

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın buhar kazanı patladı. Olayda ilk bilgilere göre 2 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyevi üretim yapılan fabrikada bulunan buhar kazanı patladı. Patlamayla birlikte fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken ilk bilgilere göre 2 işçi ağır yaralandı.

Fabrikada buhar kazanının bulunduğu bölgedeki duvar, patlamanın ardından yıkıldı. Buhar kazanının parçaları ise patlamayla birlikte yaklaşık 20 metre uzaklıktaki caddenin ortasına düştü. Büyük panik yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep işçi 3. Sayfa Haberler

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