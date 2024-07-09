Eski ortakların dükkan tartışması kanlı bitti! 2 kardeşi vurduktan sonra canına kıydı
Gaziantep'te eski ortaklar arasında dükkanların geri istenmesi nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Yılmaz, o tartışmada Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman isimli iki kardeşi silahla vurdu. Yılmaz, daha sonra ise aynı silahla intihar etti.
Gaziantep'te Mustafa Yılmaz, eski ortakları olduğu öğrenilen Mustafa Kahraman ile Ali Kahraman isimli iki kardeşi silahla vurduktan sonra intihar etti.
ORTAKLIKLARINI BİTİRDİLER
Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Eski ortak olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz ile 2 kardeş Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman bir süre önce ayrıldı.
KADAYIFÇI DÜKKANINI GERİ İSTEDİ
Kadayıfçı olan 2 kardeşin dükkanına gelen Mustafa Yılmaz, eski ortakları Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman'dan dükkanı geri istedi.
REDDEDİLİNCE ÖNCE CİNAYET İŞLEDİ SONRA KENDİNE KIYDI
Kardeşlerden olumsuz yanıt alan Mustafa Yılmaz silahla 2 kardeşi vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.