Gaziantep'te Eşinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki kadını silahla vurarak öldüren koca, polis tarafından yakalandı. Olay sonrası hayatını kaybeden kadın, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zehra Özkan (45) şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı kocası Recep Özkan (48) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Üç çocuk annesi kadın, daha sonra Nizip ilçesinde amcasının evinde yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde eve gelen koca Recep Özkan, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

Karısını öldüren zanlı, polis tarafından vurularak yakalandı

Karısını öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı koca, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerine yakın bir noktada teslim olmayı reddedip ekiplere karşılık verme teşebbüsünde bulununca bacağından vurularak yakalandı. Yaralı zanlının hastanedeki tedavisinin polis gözetimi altında devam ettiği öğrenildi.

Cenaze aileye teslim edildi

Kocası tarafından öldürülen Zehra Özkan'ın cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
