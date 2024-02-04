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Gaziantep'te Helikopter Kazasında Şehit Olan Pilotun Ailesine Acı Haber Ulaştı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in acı haberi Ankara'da bulunan ailesine ulaştı. Şehidin babası Mehmet Gülen, 'Görevini severek yapan bir çocuktu. İyilik yapmayı severdi. Ama bize iyilik yapmadan gitti, bizi yalnız bıraktı' dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in acı haberi Ankara'da bulunan ailesine ulaştı. Şehidin babası Mehmet Gülen, "Görevini severek yapan bir çocuktu. İyilik yapmayı severdi. Ama bize iyilik yapmadan gitti, bizi yalnız bıraktı" dedi.

Dün akşam Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı EM708 kuyruk numaralı helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit polisin babası Mehmet Güler, oğlunun görevine aşık biri olduğunu ifade ederek, "Pilotluğu isteyerek severek yaptı, maalesef kaybettik. Emniyetin içinden gelme, polis kolejinden, polis akademisinden gelen biriydi. Görevini severek yapan bir çocuktu. İyiliği severdi, iyilik yapmayı da severdi. Ama bize iyilik yapmadan gitti, bizi yalnız bıraktı" ifadelerini kullandı.

Şehit Güler'in kardeşi Metehan Güler ise, "Ağabeyim şehit oldu, üzüldük. Severdik kendisini, varlığı bizi mutlu ediyordu. Yokluğu da bir o kadar herhalde üzecek. Yani acımız taze, ne diyeceğimi de tam bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Emniyet Amiri Gülen'in naaşı, 5 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Polis Şehitliği'nde defnedilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Ankara İyilik 3.Sayfa Haberler

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